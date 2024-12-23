“تعليم القاهرة” تضع ضوابط تنظيم امتحانات يناير 2025

أخبار مصر
بوابة الفجر

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات مشددة للادارات التعليمية بشأن إجراءات تنظيم امتحانات طلاب مدارس اللغات، سواء الخاصة أو الرسمية، للفترة الممتدة من 2 إلى 9 يناير 2025. 
وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، مع التأكيد على أن الامتحانات ستُعد تحت إشراف التوجيه المختص لضمان توافقها مع المعايير الفنية.

وفي إطار خطة الامتحانات، تم تحديد موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد الأساسية، والتي ستُعقد من 11 إلى 16 يناير 2025. ستُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفترة الثانية، مع منح الطلاب استراحة مدتها نصف ساعة بين الفترتين لضمان راحتهم.

بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية، أكدت الوزارة أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، ستُقام في الفترة نفسها من 11 إلى 16 يناير 2025.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد تقرر إجراؤها خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025. كما أوضحت الوزارة أن امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والخاصة، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، ستُعقد قبل بداية الامتحانات الأساسية. وأكدت الوزارة أن فترة الامتحانات تُعد جزءًا من أيام الدراسة الفعلية ويتم احتسابها ضمن نسبة الحضور القانونية المحددة.

الأول والثاني الثانوي الثاني الثانوي الثانوي العام الطلاب المواد غير المضافة للمجموع المواد غير المضافة امتحانات الصف الثاني الثانوي امتحانات الشهادة امتحانات النقل

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- «بعملية جريئة».. كتائب القسام تقضي على قوة إسرائيلية خاصة وتحرر محتجزين شمال غزة(التفاصيل)

شبانة: الأهلي ملك جماهيره.. ورسالة للاعبين

دفاعا عن والدته..استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة

موقف وسام أبوعلي.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي على شباب بلوزداد

شبانة ينقل رسالة صالح سليم للاعبى وجمهور الأهلى