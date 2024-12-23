عاجل:- كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية أمنية معقدة شمال قطاع غزة

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القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن تمكن مقاتليها من تنفيذ عملية أمنية معقدة أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين. 

وكانت هذه العملية قد استهدفت قوة إسرائيلية كانت في مهمة حماية أحد المباني في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بيان رسمي أصدرته كتائب القسام، أوضحت أن مقاتليها قاموا باقتحام المنزل الذي تحصنت به القوة الإسرائيلية، حيث تم تصفيتهم جميعًا من مسافة صفر، كما تمكنوا من اغتنام أسلحتهم.

وأشارت القسام إلى أن العملية لم تقتصر على استهداف الجنود فقط، بل شملت أيضًا إخراج عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين كان الاحتلال قد احتجزهم داخل المنزل المستهدف.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا في تفجير عبوة ناسفة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مساء أمس. 

وتعتبر هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات التي تشهدها المنطقة في ظل التوتر المستمر بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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