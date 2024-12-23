جامعة الإسكندرية تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

أكد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية خلال انعقاده اليوم الأثنين برئاسة الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بجميع كليات الجامعة استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

حيث أكد الدكتور على عبد المحسن اتخاذ كل التدابير اللازمة وتجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، وإعلان جداول الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأعلن عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوي أو مشكلات والعمل على حلها بشكل فوري لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وفعال.

كما وجه الدكتور على عبد المحسن وكلاء الكليات بمراعاة الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج وتقديم كافة التيسيرات لهم وتواجد أساتذة المواد ومرورهم على اللجان أثناء أداء الطلاب الاختبارات وذلك حتى يتسنى للطلاب إبداء ملاحظاتهم والتجاوب معها.

ولفت إلى أهمية إحكام عملية الرقابة على الامتحانات لمنع حالات الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار الدكتور على عبد المحسن إلى توجه جامعة الإسكندرية لدعم التعاون بين الأكاديميا والصناعة وفقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي التى تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف واتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة موجها وكلاء الكليات بتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الصناعيين لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور حسن عابدين والدكتور نيفين غريب والدكتورة دعاء الدرديرى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادتهم عمداء لكليات التربية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات.