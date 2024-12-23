مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الفجر الفني
مي عز الدين
مي عز الدين

تصدر أسم الفنانة مي عز الدين تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الأجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خوضها السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد تحت عنوان “الحب كله” بجانب النجم آسر ياسين.

 

 

تفاصيل مسلسل "الحب كله"

 

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المنتظر أن ينتهي المخرج تامر محسن، خلال أيام من ترشيح جميع أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل.

 

آخر أعمال مي عز الدين


وكان آخر اعمال مي عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال مي عز الدين أعمال مي عز الدين الفنانة مي عز الدين النجم آسر ياسين تريند جوجل

مواد متعلقة

بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة مي عز الدين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يقترب من 6 ملايين جنيه إيرادات ويتألق بجانب "الحريفة 2”

دقة ساعة الوداع.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل

شبانة: جروس يحدد صفقات الشتاء