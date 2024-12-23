مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

تصدر أسم الفنانة مي عز الدين تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الأجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خوضها السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد تحت عنوان “الحب كله” بجانب النجم آسر ياسين.

تفاصيل مسلسل "الحب كله"

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المنتظر أن ينتهي المخرج تامر محسن، خلال أيام من ترشيح جميع أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل.

آخر أعمال مي عز الدين



وكان آخر اعمال مي عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.