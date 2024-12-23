شبانة: الأهلي ملك جماهيره.. ورسالة للاعبين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد الإعلامي محمد شبانة موقف لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني بعدم الذهاب لتحية الجماهير عقب مباراة شباب بلوزداد وهو ما سحب البساط من الفوز الكبير الذي تحقق بسداسية.

 

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من الصعب أن يعادي أي فريق في العالم جماهيره  حتى وان  انتقدت الفريق بحدة مشيرا إلى إنه لا بد من إصلاح ما أفسده هذه الموقف بين الطرفين في أسرع وقت.


وأضاف شبانة أن الجماهير هم الملاك الحقيقيين للأندية الجماهيرية وهو قاله في الماضي الراحل صالح سليم وكأنها رسالة موجهة للجيل الحالي

واتم شبانة بأنه في المقابل لآبد من زيادة توعية الجماهير وحثهم بعدم الخروج عن النص.
 

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