كتائب القسام

عاجل- «بعملية جريئة».. كتائب القسام تقضي على قوة إسرائيلية خاصة وتحرر محتجزين شمال غزة(التفاصيل)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة بفلسطين (حماس) أمس الأحد عن أنها تمكنت من قتل جنودا إسرائيليين في جباليا.

حيث نفذت الكتائب القسام، عملية أمنية معقدة في شمال قطاع غزة، وتمكنت من طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة لحماية مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا.

كتائب القسام

كتائب القسام

وقالت كتائب القسام عبر تطبيق تليجرام إنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 9 جنود بقذيفة "تي بي جي" مضادة للإفراد بعدما تحصنت بمنزل غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل وجرح أفراد القوة الإسرائيلية، كما ذكرت الكتائب أن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا في شارع أبو العيش.

ووفقًا للبيان الصادر عن كتائب القسام، فإن مقاتليها اقتحموا المنزل بعد ذلك وأجهزوا على كل أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة (صفر) واستولوا على أسلحتهم.

وأضافت الحركة أنها أخرجت عددًا من المواطنين الفلسطينيين الذين كان الاحتلال قد احتجزهم داخل المنزل المستهدف.

ومن جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم في تفجير عبوة ناسفة في جباليا، شمالي قطاع غزة، في وقت لاحق من الليلة الماضية.

وتتزامن هذه العمليات مع التوترات المستمرة في المنطقة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

استمرار العمليات ضد قوات الاحتلال

كتائب القسام

وفي عملية أخرى وسط المخيم أيضا، قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي.

وفي غرب مدينة بيت لاهيا التي تقع بدورها شمالي قطاع غزة، استهدفت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية أخرى بعبوة العمل الفدائي.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر تطبيق تليجرام أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة خلال توغلها بمحيط عزبة بيت حانون، وقصفوا تجمعات لجنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.