النصر السعودي يرصد 20 مليون يورو لضم نجم فرنسا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي النصر السعودي، إلى التعاقد مع أدريان رابيو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النصر في الحصول على خدما أدريان رابيو في الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوف الفريق بقوة في ظل منافسته على لقبي دوري روش السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن النصر يرصد 20 مليون يورو لضم رابيو من صفوف مارسيليا في الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب العالمي في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق بقوة.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.
 

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