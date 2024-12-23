دقة ساعة الوداع.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أيام الهولندي فرينكي دي يونج نجم نادي برشلونة الإسباني باتت معدودة رفقة الفريق الكتالوني.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن دي يونج فقد مكانه كلاعب أساسي ضمن تشكيلة الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، مما يجعل النجم الهولندي قريبًا من الرحيل.

وكان النادي الكتالوني قد قدم عرضًا سابقًا لتجديد عقد د يونج، إلا أن اللاعب لم يرد على عرض تمديد عقده مع البرسا، مما يفتح المجال أمام رحيله بشكل كبير للغاية.

وأشارت التقارير، إلى أن برشلونة سيفتح باب الرحيل أمام دي يونج مقابل مبلغ مالي معقول في سوق الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية المقبلة.
 

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دقة ساعة الوداع.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل

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