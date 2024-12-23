الشناوي والسولية يقودان حملة تقديم إعتذار لجماهير الأهلي قبل مباراة المصري

كشف الإعلامى محمد الليثى أن الثنائى محمد الشناوي وعمرو السولية "كباتن" الأهلي، يقودان حملة داخل غرفة ملابس الفريق خلال الساعات الماضية من أجل تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز بإستاد برج العرب.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم "تحدث لاعبي الأهلي عقب مباراة شباب بلوزداد أمس، الأحد، في بطولة إفريقيا التي فاز فيها الأهلي 6-1



وواصل، ودار حديث طويل بين جميع لاعبي الفريق عن الأحداث التي وقعت قبل وعقب المباراة حيث طلب الشناوي من زملاؤه بالفريق تحية الجماهير عقب المباراة لكن محمد رمضان المدير الرياضي وكهربا رفضا هذا التصرف بسبب هجوم الجماهير المُستمر على اللاعبين والجهاز الفني والإدارة مع بدء عملية الإحماء وحتى نهاية اللقاء ".

وأشار محمد الليثى " شهدت الساعات الماضية أتصالات مُستمرة بين لاعبي الأهلي، وطلب الشناوي والسولية تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقبلة سواء من خلال بيان جماعي مُشترك أو قبل مباراة المصري من أجل إحتواء غضب الجماهير وعدم التصعيد ضدهم ومازال اللاعبين يبحثون الخطوة المقبلة من أجل إنهاء هذه الأزمة التي خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية ".

