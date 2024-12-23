الشناوي والسولية يقودان حملة تقديم إعتذار لجماهير الأهلي قبل مباراة المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامى محمد الليثى أن الثنائى محمد الشناوي وعمرو السولية "كباتن" الأهلي، يقودان حملة داخل غرفة ملابس الفريق خلال الساعات الماضية من أجل تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز بإستاد برج العرب.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم "تحدث لاعبي الأهلي عقب مباراة شباب بلوزداد أمس، الأحد، في بطولة إفريقيا التي فاز فيها الأهلي 6-1


وواصل، ودار حديث طويل بين جميع لاعبي الفريق عن الأحداث التي وقعت قبل وعقب المباراة حيث طلب الشناوي من زملاؤه بالفريق تحية الجماهير عقب المباراة لكن محمد رمضان المدير الرياضي وكهربا رفضا هذا التصرف بسبب هجوم الجماهير المُستمر على اللاعبين والجهاز الفني والإدارة مع بدء عملية الإحماء وحتى نهاية اللقاء ".

وأشار محمد الليثى " شهدت الساعات الماضية أتصالات مُستمرة بين لاعبي الأهلي، وطلب الشناوي والسولية تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقبلة سواء من خلال بيان جماعي مُشترك أو قبل مباراة المصري من أجل إحتواء غضب الجماهير وعدم التصعيد ضدهم ومازال اللاعبين يبحثون الخطوة المقبلة من أجل إنهاء هذه الأزمة التي خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية ".
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. والنيابة تحقق

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

تفاصيل إصابة ساكا ومدة غيابه عن الملاعب

بحثا عن الكنز.. استمرار حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

مفاجأة صادمة لجمهور ليفربول.. لاعب جديد قد يرحل عن الفريق