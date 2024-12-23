شبانة ينقل رسالة صالح سليم للاعبى وجمهور الأهلى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد الإعلامي محمد شبانة موقف لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني بعدم الذهاب لتحية الجماهير عقب مباراة شباب بلوزداد وهو ما سحب البساط من الفوز الكبير الذي تحقق بسداسية.

شبانة ينقل رسالة صالح سليم للاعبى وجمهور الأهلى

 

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من الصعب أن يعادي أي فريق في العالم جماهيره  حتى وان  انتقدت الفريق بحدة مشيرا إلى إنه لا بد من إصلاح ما أفسده هذه الموقف بين الطرفين في أسرع وقت.

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وأضاف أن الجماهير تمتلك الاندية وهو ما قاله في الماضي الراحل صالح سليم  ونقل شبانة رسالته حين قال "النادى الأهلى ملك من صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه "وكأنها رسالة موجهة للجيل الحالي

واتم شبانة بأنه في المقابل لآبد من زيادة توعية الجماهير وحثهم بعدم الخروج عن النص.
 

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