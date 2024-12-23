عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

تشمل الدول المتوافر فيها خدمات التحويل اللحظي السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت

كشف البنك المركزي المصري، اليوم عن قائمة الصرفات والبنوك الخارجية المسموح لها تحويل الأموال من الخارج إلى مصر لحظيا من خلال 7 دول عربية.

وأتاح البنك المركزي رسميا خدمة تحويل الأموال لحظيا من خارج إلى مصر في 7 دول عربية، عبر مجموعة من الوكلاء والمراسلين في كل دولة، وذلك في إطار خطته لتدعيم الشمول المالي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وضمت قائمة الوكلاء والمراسلين الدوليين المتاح لديهم الخدمة الآتي:

أولا: وكلاء تحويل الأموال لحظيا من السعودية إلى مصر:

شملت قائمة الوكلاء المسموح لديهم تحويل الأموال لحظيا من السعودية إلى مصر كلا من تحويل الراجحي، والبنك الأهلي السعودي كوبك، ومصرف الانماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد.

ثانيا: وكلاء تحويل الأموال لحظيا من الأردن إلى مصر:

إذ كنت من المصرين بالخارج في الأردن وتريد تحويل أموال لحظيا إلى مصر فقد اقر البنك المركزي قائمة الوكلاء الاتية: شيفت للخدمات المالية، العلاونة للصرافة، مشربش للصرافة، خليل الرحمن للصرافة، ابو شيخ للصرافة، زمزم للصرافة، كمال للصرافة.

ثالث: أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الإمارات إلى مصر:

بالنسبة للمصرين بالخارج المقيمين في الامارات ويريدون تحويل أموالهم لحظيا لمصر ستكون عبر شبكة الوكلاء الاتية: الفردان للصرافة، لولو للصرافة، الرستماني للصرافة، لاري للصرافة، الغرير للصرافة، رضا الانصاري للصرافة، الدهب للصرافة.

رابعا: أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من قطر إلى مصر:

أما المصرين المقيمين بقطر يمكنهم تحويل أموالهم لأقاربهم في مصر عبر كلا من: الفردان للصرافة، والخليج للصرافة، ومصرف قطر الإسلامي، والإسلامية للصرافة، والعربية للصرافة.

خامسا: وكلاء تحويل الأموال لحظيا من الكويت إلى مصر:

أما بالنسبة للمصرين بالخارج المقيمين في الكويت ويريدون تحويل أموالهم لحظيا لمصر، فقد تم توفير تلك الوكلاء، الملا للصرافة، الندي للصرافة، والكويتية البحرانية للصرافة، ولولو للصرافة، والبحرين للصرافة والانصاري للصرافة وأمان للصرافة، وول استريت للصرافة.

سادسا: مكاتب تحويل الأموال لحظيا من عمان إلى مصر:

ووفر البنك المركزي قائمة الوكلاء يوني ماني للصرافة، والصرافة الحديثة، وبنك مسقط للتسهيل علي المصرين تحويل أموالهم من عمان لمصر لحظيا.

سابعا: قائمة مكاتب تحويل من البحرين إلى مصر:

أما البحرين يمكنك تحويل أموالك لمصر لحظيا من خلال وكلاء يوسف للصرافة، والزنج للصرافة.