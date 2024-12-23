إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب وتهريب كميات ضخمة من المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب وتهريب كميات ضخمة من عقار الكبتاجون المخدر عبر أحد الموانئ البحرية، تُقدر قيمتها المالية بنحو 4 مليارات جنيه.

توصلت معلومات مؤكدة من تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، إلى نية تشكيل عصابي مكون من عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإعادة تهريبها خارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية. استخدم المتهمون سيارة نقل بمقطورة تحمل مستندات شحن تشير إلى "ماكينات خراطة متنوعة ومعدات تصنيع البلاط والأسمنت".

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذ عملية رصد وتتبع، تم ضبط السيارة وقائدها بكمين أعد خصيصًا عند وصولها إلى الميناء. وكشفت المعاينة عن استخدام مخابئ سرية داخل أجزاء ماكينات الخراطة لنقل شحنة الكبتاجون. وقد تم استخراج 3 ملايين قرص مخدر من داخل تلك الماكينات.

وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على أربعة عناصر، أحدهم القائم على عملية الجلب، في محافظتي القليوبية والشرقية. كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين آخرين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية ومتواجدان خارج البلاد، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 مليارات جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.