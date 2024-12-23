تيسير فهمي تكشف عن تعافيها الكامل بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد

الفجر الفني
تيسير فهمي
تيسير فهمي

 

أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن استعادة صحتها بشكل كامل بعد تعرضها لنزلة برد شديدة نتيجة الإصابة بمتحور كورونا الجديد. 

 

وأكدت الفنانة، في تصريحات صحفية، أنها بحالة صحية جيدة تمامًا، وقالت: "حاليًا أمارس حياتي بشكل طبيعي، وممتنة لحب الناس ودعائهم لي بالشفاء العاجل".

 

 

تفاعل الجمهور مع تصريحاتها
 

عبر حسابها على "فيسبوك"، نشرت تيسير فهمي منشورًا أشارت فيه إلى معاناتها مع المتحور الجديد، وكتبت: "المتحور شرس"، ما دفع متابعيها للتفاعل بالدعاء لها بالشفاء التام.

حادث السير السابق وتأثيره النفسي
 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة لموقف صعب خلال العام الجاري. ففي مايو الماضي، تعرضت تيسير فهمي لحادث سير مروع أدى إلى تهشم سيارتها بالكامل. 

 

 

وقد نشرت صورة للسيارة المتضررة عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "قدر الله وما شاء فعل".

 

 

وفي تصريحات صحفية، أوضحت الفنانة أن الحادث وقع على طريق السادس من أكتوبر بسبب اصطدام مفاجئ بين سيارتين عند مدخل ملف.

 

 

 وأضافت أنها لم تتعرض لأي إصابات جسدية لكنها شعرت بالفزع نتيجة الحادث.

آخر أعمالها الفنية


يُذكر أن آخر أعمال تيسير فهمي كان مسلسل "بفعل فاعل" الذي عُرض عام 2010، وشارك فيه نخبة من النجوم، من بينهم تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، ورجاء الجداوي، وكان من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

 

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