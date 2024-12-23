وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار الحرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.


واستهل الوزير " محمد صلاح " الجولة بتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، ومخازن الخامات والمنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.


وخلال الجولة التفقدية وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.


وشدد الوزير، خلال الجولة، على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يمكّن من تعظيم دور الشركة الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.


وأكد الوزير " محمد صلاح " أن شركة حلوان للصناعات الهندسية  ( مصنع 99 الحربى ) تعد إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربى حيث تقوم الشركة بالمساهمة فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من مكونات الذخائر الثقيلة، كما تقوم بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم، الشنابر)،  كما تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.


رافق الوزير  خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية