إصابة 6 أشخاص فى حادث على طريق "كفر الزيات - طنطا"

محافظات
بوابة الفجر

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي بين مدينتي كفر الزيات وطنطا حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الغربية اصابة حادث تصادم طريق مصر إسكندرية الزراعي

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