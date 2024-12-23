محافظ القليوبية يستقبل وفد مجلس كلية الطب ببنها لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، وفدًا من مجلس كلية الطب بجامعة بنها لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والكلية، بما يحقق الفائدة لأبناء القليوبية ويواكب التطورات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

حضر اللقاء الدكتور محمد الأشهب، عميد الكلية، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور هشام رشيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة رشا شاكر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وراندة شوكت، مدير كلية طب جامعة بنها.

ناقش اللقاء دور مجلس كلية الطب في تأهيل أطباء أكفاء قادرين على المنافسة العلمية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وفق معايير الجودة الشاملة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.

أشاد محافظ القليوبية بالدور الفاعل لمجلس كلية الطب في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الجودة والتميز في المؤسسات الطبية لتحقيق رعاية صحية متميزة تليق بالمواطنين، وضمان حياة كريمة للجميع.

وأضاف المحافظ أن الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية يحملون رسالة نبيلة ويؤدون دورًا حيويًا في تطوير منظومة صحية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في محافظة القليوبية.