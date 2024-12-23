"تعليم أسيوط" توضح موقف صرف مكافآت الحصص الزائدة للمدرسين (مستند)

أخبار مصر
بوابة الفجر

قالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إنه بالنظر إلى تزايد الاستفسارات حول الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الذين يعملون ضمن منظومة التعليم الجديدة، فقد أرسلت إدارة الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خطابًا موجهًا إلى الإدارات التعليمية.

أوضح الخطاب أنه تم التواصل مع الوزارة للاستفسار حول أحقية صرف مكافآت عن الحصص الزائدة التي يقدمها المعلمون بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي، إضافة إلى الصف الأول الإعدادي.

وأشار الخطاب إلى أنه حتى الآن لم ترد الوزارة بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أنه فور استلام الرد سيتم إرساله للإدارات التعليمية المعنية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية النافذة وتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار التعليمات الأخرى الصادرة ذات الصلة.

 

 

الإدارات التعليمية التعليم الجديد الشؤون المالية رياض الاطفال مديرية التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال منظومة التعليم الجديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه بالبنوك

حصاد 12 جولة.. مسار يغرد والأندية الشعبية تعانى !

سلة الزمالك تقترب من برونزية دوري المرتبط بفوزها على سبورتنج