"تعليم أسيوط" توضح موقف صرف مكافآت الحصص الزائدة للمدرسين (مستند)

قالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إنه بالنظر إلى تزايد الاستفسارات حول الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الذين يعملون ضمن منظومة التعليم الجديدة، فقد أرسلت إدارة الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خطابًا موجهًا إلى الإدارات التعليمية.

أوضح الخطاب أنه تم التواصل مع الوزارة للاستفسار حول أحقية صرف مكافآت عن الحصص الزائدة التي يقدمها المعلمون بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي، إضافة إلى الصف الأول الإعدادي.

وأشار الخطاب إلى أنه حتى الآن لم ترد الوزارة بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أنه فور استلام الرد سيتم إرساله للإدارات التعليمية المعنية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية النافذة وتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار التعليمات الأخرى الصادرة ذات الصلة.