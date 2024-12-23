المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت  جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية بمنطقة الزاوية الحمراء، واسندت النيابة العامة للمتهم م.ا.م سائق  حيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

بدأ احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء  معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم  وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.


وبمواجهته أقر حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

30 قرص ترامادول جنايات القاهرة عاطل

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