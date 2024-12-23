السيطرة على حريق منزل بمدينة السادات بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق متوسط بمنزل في المنطقة الـ25 بمدينة السادات، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالمنوفية، والمقدم محمد التحيوي مدير الحماية المدنية بمدينة السادات وبالفحص تبين أن الحريق نتج عن طريق تسريب غاز من فرن مخبوزات ومن ثم في ستارة البلكونه وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بنشوب حريق في إحدي بلكونات المنازل بالمنطقة ال 25 بمدينة السادات على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية وشرطة مدينة السادات.