كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر



تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" يقع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وقد روج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وتم ضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية المنسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشيه – طبنجتا صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").