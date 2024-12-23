قطر تبدأ بيع تذاكر مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو في الدوحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت اللجنة المحلية القطرية المنظمة لبطولة السوبر الفرنسي لكرة القدم انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة التي ستقام بالدوحة في الخامس من يناير المقبل.

قطر تبدأ بيع تذاكر مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو في الدوحة

وقالت اللجنة المنظمة في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه اليوم الإثنين إنه تم إطلاق مرحلة بيع التذاكر لمباراة السوبر الفرنسي بالدوحة يوم 5 يناير بين فريقي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي وبطل كأس فرنسا، ونادي موناكو وصيف دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

 

وأضافت اللجنة في بيانها "تم طرح التذاكر بدء من اليوم ويمكن لكل المشجعين شراء التذاكر بحد أقصى عشرة تذاكر لكل فرد ".

وأوضحت أيضا أن المباراة ستقام على ملعب 974 في وجود عدد كبير من ألمع نجوم كرة القدم بالعالم.

 

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