لمدة 3 أيام.. غلق كلي بشارع حسن المأمون بالقاهرة (اعرف التحويلات المرورية)



أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل القاهرة.

وأشارت إلى أنه تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع حسن المأمون بالقاهرة، فسيتم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون، ومطلع كوبري سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون؛ وذلك لمدة 3 أيام، اعتبارًا من غدا الثلاثاء، إبتداءً من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا.

وأوضحت أن تحويل الحركة المرورية للمركبات سيكون على النحو التالي:- " القادم من شارع حسن المأمون بإتجاه محور المشير، يتجه يسارًا من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، واستكمالًا بشارع الورش فيمينًا محور شينزو أبي، فالدوران والعودة إتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير - القادم من محور المشير بإتجاه كوبري سبيل المؤمنين، يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين إتجاه محور شينزو أبي، فيمينًا لشارع المسبك والدوران والعودة بإتجاه محور شينزو أبي، فيمينا لشارع الورش بإتجاه مناطق حسن المأمون - القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبي، يسلك شارع الورش بإتجاه مناطق حسن المأمون ".

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.