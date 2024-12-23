بعد إعلان جداولها.. ننشر توزيع درجات اختبارات الشهادة الإعدادية 2025

بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، جاء الجدول على النحو التالي:

السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة

الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية

الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية

وفي ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجموع الكلي في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سيكون من 280 درجة، مشيرة إلى أنه سوف يتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الأصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50% من الدرجة.

وجاء توزيع الدرجات كالتالي:

المواد الأساسية المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025:

اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025:

التربية الدينية: 40 درجة

التربية الفنية: 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: 20 درجة

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبار فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.