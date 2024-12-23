تأجيل أولى جلسات محاكمة أب متهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين "حسين عبد الهادي بريك" 72 عامًا، مزارع، محبوس، ونجله "إسلام حسين عبد الهادي" 29 عامًا، هارب، المتهمين بقتل "محمد حسين عبد الهادي"، نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني، بسبب خلافات على الميراث بقرية الرواشدية، بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، إلى دور الانعقاد في التاسع والعشرين من يناير من العام المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

أمر الإحالة

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 175 لسنة 2024 جنايات مركز الشواشنة المقيدة برقم 2347 لسنة 2024 كلي الفيوم، وبعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كلًا من "حسين عبد الهادي بريك" 72 عامًا، مزارع، محبوس، ونجله "إسلام حسين عبد الهادي" 29 عامًا، هارب، بقتل المجني عليه "محمد حسين عبد الهادي". وقد بيتا النية وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روحه والتخلص منه بدافع منعه من المطالبة بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفاة.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين تمكنوا من محاصرة المجني عليه، حيث استل المتهم الثاني "عصي شوم" التي كانت في حوزة المتهم الأول، وانهال عليه ضربًا على رأسه، حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه، مما جعل الأخير يفقد توازنه ويسقط مغشيًا عليه. ولم يكتف المتهم الثاني بذلك، بل استجلب سلاحًا أبيض "بلطة"، وكال له ضربة استقرت في رأسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، مما أحدث إصابات في جسده أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قد أحرزا أدوات "عصي شوم" التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يكون هناك مبرر قانوني لحيازتها أو استخدامها. كما حمل المتهم الثاني سلاحًا أبيض "بلطة"، دون مبرر قانوني لحيازته، وقام باستخدامه في ارتكاب الجريمة، وفقًا لما جاء في التحقيقات.