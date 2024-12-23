رفض استئناف المتهم بقتل طفل بعد فشله في هتك عرضه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شريف إسماعيل أحمد، وعضوية المستشارين محمد سعد أحمد، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، برفض استئناف المتهم بقتل طفل بعد فشل في هتك عرضه بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتأييد حكم معاقبته بالإعدام شنقًا بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

أمر الإحالة

شمل أمر الإحالة في الدعوى أن النيابة العامة تتهم «حسين. ع. م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجني عليه القاصر «حمزة. ع.» مع سبق الإصرار، بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن الناس بالأرض الزراعية بغرض هتك عرضه. وما إن قاومه المجني عليه مهددًا إياه بكشف أمره، حتى عقد المتهم العزم على إزهاق روحه مستخدمًا سلاحًا ناريًا كان متواجدًا في مسرح الجريمة، موجّهًا إياه صوب المجني عليه، ضاغطًا على زناده قاصدًا قتله، إلا أن الذخيرة لم تكن صالحة. فاستمر في محاولاته الإجرامية، وأمعن في قصده بقتل المجني عليه، حيث تناول حجرًا ولاحقه حتى تمكن من الوصول إليه، ثم انهال عليه بضربات عدة على رأسه ووجهه قاصدًا من ذلك قتله، ما أحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

التحريات السرية

توصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه، إذ قام باستدراجه إلى الأرض الزراعية محل الواقعة، موهمًا إياه بأنه سيقوم بمساعدته، بهدف خطفه وهتك عرضه، فوافق المجني عليه دون علمه بنواياه. وقد أحالت النيابة العامة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.