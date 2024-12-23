رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في مكتبة الإسكندرية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في احتفالية نظمتها جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، والأستاذة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن المحافظ اللواء أحمد خالد، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

خلال الحفل، ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة قال فيها: "إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة هو تعبير حقيقي عن الإنسانية وقيم المساواة التي نسعى إلى ترسيخها في مجتمعنا. وأشيد بدور الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال، بفضل رؤية القيادة السياسية التي تؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، "أن الشراكة بين المجتمع المدني والدولة تعتبر نموذجًا فعالًا لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم ليكونوا شركاء أساسيين في التنمية".

كما تضمن الاحتفال عروضًا فنية مميزة أبرزها أوبريت "براءة وبساطة"، بالإضافة إلى تكريم الفرق المسرحية والفنانين المشاركين.