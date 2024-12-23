‏أحمد الشرع يدعو أمير قطر لزيارة سوريا

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بوابة الفجر

دعا زعيم هيئة تحرير الشام ‏أحمد الشرع، أمير قطر الأمير تميم بن حمد لزيارة سوريا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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