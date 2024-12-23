رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة لقرية الأبطال

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جانب من تركيب أغطية
جانب من تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحي بقرية الأبطال


أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، علي تركيب أغطية مطابق بالوعات صرف الصحي جديدة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، بديلا من التي تم سرقتها والتالفة، وذلك لمنع إلقاء المخلفات بداخلها وحفاظا علي أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغا من أهالي قرية الأبطال بالقنطرة شرق عن سرقة عدد من أغطية مطابق بالوعات الصرف الصحي بالقرية، على الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات، وتم عمل مراجعة وحصر شامل لشبكات الصرف الصحي وتم تركيب أغطية بالوعات جديدة بديلا من التي تم سرقتها، وذلك لمنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظا علي أروح المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، وذلك تحت أشراف مباشر من محمد ممدوح رئيس شبكات مياه القنطرة شرق، ومحمد حبيش مسئول شبكات قرية الأبطال.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه وصرف صحي القناة، أن فرق العمل بالشركة على مستوى المناطق والقطاعات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، ومستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خرسانية جديدة، بديلا من التي تم سرقتها والتي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال برجال الشرطة أو خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أننا نقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خرساني محكم يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي جميع مناطق وقطاعات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار الحملة المكبرة لأعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة.

رئيس مياه القناة قرية الأبطال بالوعات الصرف الصحي

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