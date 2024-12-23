ارتكبوا 5 وقائع.. التحقيق مع عصابة سرقة السيارات في القاهرة

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي، تخصص في السرقة من داخل السيارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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