محافظ الفيوم يوجه بإجراء فحوصات طبية شاملة للمرضى وتجهيز بعض العرائس

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور خالد قبيصي،وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ ياسر عبد الهادي،وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ رمضان أبو حامد، مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس حسام ضيف الله، مدير عام التشغيل بشركة كهرباء الفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتوفير أجهزة عرائس لعدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وكذا توفير العلاج الطبيعي والحفاضات لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كشك لسيدة مسنة بمنطقة دمو.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، وتشكبل لجنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لدراسة شكوى أحد المواطنين من وجود أسلاك للتيار الكهربائي أعلى سطح منزله مما يشكل خطورة داهمة على أبناءه، وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات عمل قومسيون طبي في تخصص العظام لأحد الشباب، والعرض على التضامن الاجتماعي لبيان مدى أحقيته في الحصول على معاش.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات،كما وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل لجنة خاصة لطالب بالشهادة الإعدادية نظرًا لظروفه المرضية التي تمنعه من الحركة أو الوصول إلى لجنة الامتحان.

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