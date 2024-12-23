سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. والنيابة تحقق

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تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة رفقته.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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