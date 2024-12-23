تضرر مالكي بعض السيارات من "سايس" أمام مولات التجمع.. والنيابة تحقق

حوادث
بوابة الفجر

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة تضرر مالكي بعض السيارات من سايس أمام عدد من المولات التجارية بالقاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سايس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالانتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.


عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص).. لقيامهم باستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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