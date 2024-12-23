

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من أحد المحال بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي، وكمية من السجائر مختلفة الأنواع، وهاتف محمول، من أحد المحال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه، وفرد خرطوش، و3 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئي النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط 109 خراطيش سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.