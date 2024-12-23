نقيب المحامين يشارك في احتفالية مرور 70 عامًا على نشأة النيابة الإدارية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية هيئة النيابة الادارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها.

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعدد من الوزراء ورؤساء المحاكم ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والمستشارون مساعدي وزير العدل، والمستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق ورموز المجتمع.

بدأت مراسم الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان «سبعون عامًا في محراب العدالة» والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام 1954 مرورًا بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.

وكان في استقبال النقيب عبدالحليم علام، لدى مشاركته في الاحتفالية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحرص "علام" على تهنئة رئيس وقيادات هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا أنه منذ تأسيس الهيئة وهي تمثل إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية وفي مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى وجود العديد من آليات التعاون بين الهيئة ونقابة المحامين أبرزها الاشراف على الانتخابات بالنقابة حرصا على إقرار معايير النزاهة والشفافية.

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