تفاصيل إصابة ساكا ومدة غيابه عن الملاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعرض الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال لإصابة قوية، خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

حجم إصابة ساكا ومدة غيابه

وعجز ساكا على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله لياندرو تروسارد، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وكشفت تقارير صحفية، أن ساكا سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، بسبب إصابته في اوتار الركبة، والاي لحقت به في مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس.

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ويمر أرسنال بكبوة عصيبة هذا الموسم، بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه أبرزهم الإنجليزي رحيم سترلينج، بجانب غياب الثنائي بين وايت والأوكراني أوليكساندر زينشينكو.

وحقق الجانزر فوزا كبيرا على نظيره كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ارسنال المركز الثالث في ترتيب جدول البريميرليج، لموسم 2024 - 2025، برصيد 33 نقطة، من 17 مباراة.

اصابة ساكا أمام كريستال بالاس اوتار الركبة رحيم سترلينج
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تفاصيل إصابة ساكا ومدة غيابه عن الملاعب

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