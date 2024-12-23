طعنة نافذة.. استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات خلال مشاجرة في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل شاب ويدعى "سامي علاء"، بطعنة نافذة إثر خلاف نشب بينهما في كرداسة.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شاب ويدعى "سامي علاء"، بطعنة نافذة إثر خلاف نشب بينهما في كرداسة.

خلاف ومشاجرة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية نشب خلاف بينهما، على إثرها استل المتهم سلاحه وطعن الشاب طعنة نافذة، مما أسفر عن مقتله في الحال.

قتل شاب

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل شاب في كرداسة  نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد آخر تم تحديد هويته، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 

النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات بلاغ قتل شاب في كرداسة

مواد متعلقة

دفاعا عن والدته..استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة

لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل غرق شاب بترعة المريوطية في الهرم

شاهد عيان على حريق مطعم شهير بفيصل: ماس باللافته وخسائر بالملايين

"الفجر" ترصد آثار حريق بمطعم شهير بشارع فيصل (صور)

بحثا عن الكنز.. حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

خسائر بالملايين.. تفاصيل معاينة النيابة لحريق مطعم بشارع فيصل

دون إصابات.. الاستماع لأقوال شهود العيان بحريق مطعم تفويله بشارع فيصل

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. والنيابة تحقق

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

تفاصيل إصابة ساكا ومدة غيابه عن الملاعب

بحثا عن الكنز.. استمرار حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية