دعما لذوى الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع الفيوم

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان فى تسليم عدد 364 سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك تنفيذًًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وقال الدكتور ياسر عبدالهادى، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



مضيفًا أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد (16،163) جهازتعويضي وعدد (7734) سماعه طبية.

والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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