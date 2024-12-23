نادية الجندي: بشير الديك أهم عوامل نجاحي وأعماله عالجت قضايا مهمة في المجتمع

الفجر الفني
نادية الجندي
نادية الجندي

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن علاقتها بالسيناريست الكبير بشير الديك، كما كشفت غضبها من الإهمال الذي يتعرض له في المستشفى بعد سوء حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس. 

نادية الجندي تتحدث عن بشير الديك

وقالت نادية: بشير الديك من الكتاب المميزين جدًا ولن يعوض، خاصة أن أعماله ذات قيمة فنية كبيرة ومازالت خالدة حتى الآن، واعتقد أن نوعية الأعمال التي قدمها لا يمكن لأحد تقديمها حاليًا، ومستوى كتابة السيناريو لا ترتقي إلى المستوى العالي الذي كان يقدمه، أعماله كانت تعالج قضايا مهمة في المجتمع، وكان هناك عمق في الكتابة، ومن أفلامه التي مازالت خالدة معي مهمة في تل أبيب وشبكة الموت. 

نادية الجندي تشيد بـ أعمالها مع بشير الديك

واضافت نادية الجندي: وهو أول من تناول ظاهرة الإرهاب وماحدش في مصر كان يجرؤ على تقديم هذا الموضوع مثلما فعلنا وغيرها من العلامات، بشير اعتبره جزء مهم في مشوار نجاحي، ومن أهم عوامل نجاحي وذلك على المستوى الفني، كان يوافق على مناقشتي له حول تفاصيل في السيناريو، وكان يرى أنني من النجمات القلائل اللاتي تفهمن في كتابة السيناريو، تعاونا في أكثر من 10 أفلام وكلها كانت ناجحة وكسرت الدنيا وعملت أعلى إيرادات في تاريخ صناعة السينما.

نادية الجندي تطالب بتداخل الدولة في حالة بشير الديك الصحية

واختتمت نادية الجندي: يجب أن تتدخل الدولة لأن هذا الفنان العظيم لن يتكرر، ويجب نقله إلى مستشفى مميزة ومكان يليق به، وعلمت أنه يتعرض للإهمال في المستشفى حاليًا، ولا بعد من العناية الجيدة وأن يكون اهتمام أكثر، ويجب محاسبة كل المقصرين تجاهه ولا بد من وجود لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ما يحدث مع الديك وأناشد السيد وزير الصحة حول هذا الأمر.

الحالة الصحية لـ بشير الديك 

ويذكر إنه تم وضع بشير الديك علي جهاز التنفس الصناعي ومنع الزيارة عنه  بسبب تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى غرفة العناية المركزة منذ أيام بعد تدهور حالته الصحية مما جعل الفريق الطبي  يقوم بإجراء جلسات أكسجين عادية له خلال الساعات الماضية، وتغذيته عن طريق المحاليل تارة، والأنبوب تارة أخرى، بسبب فقده قدرة المضغ.

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