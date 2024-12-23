فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

بدأت الفنانة فاتن سعيد تصوير دورها في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم ريهام عبدالله الغفور واياد نصار وفتحي عبد الوهاب، وبسمه واحمد عزمي ومحمد علي رزق واحمد عبد الحميد وغيرهم، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية فاتن في مسلسل ظلم المصطبة



وتجسد فاتن شخصية رحاب التي تظهر فيها شقيقة للنجمة ريهام عبد الغفور، وتدور أحداث المسلسل حول بعض العادات والأعراف الموجودة في الأرياف التي يحكم بها بعيدًا عن القانون والشرع في إطار اجتماعي به الكثير من الأحداث والصراعات.



وعبرت فاتن عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هاني خليفة وكل نجوم العمل والشركة المتحدة، مؤكدة بأنها متحمسة للغاية لمقابلة الجمهور في الشهر الكريم بهذه الملحمة الفنية وسط كوكبة من النجوم في كل مجالاتهم الذي يتشرف بالعمل معهم أي فنان.

آخر أعمال فاتن سعيد



يذكر أن فاتن سعيد كان آخر أدوارها هو شخصية نورا في العتاولة رمضان الماضي امام النجوم احمد السقا وطارق لطفي، وفاطمة ابنة الامام الشافعي في مسلسل رسالة الامام رمضان قبل الماضي.