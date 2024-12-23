بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري

أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن مشاركته في فعاليات الاحتفال بـ "اليوم العالمي لذوي الهمم"، تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر 2024، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والمبادرة الرئاسية "بداية ". وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز وصول ذوي الهمم إلى الخدمات المصرفية وتقديم منتجات ابتكارية تلبي احتياجاتهم.

وقد شارك البنك في هذه الفعالية من خلال المشاركة في أنشطة نادي الحرية الرياضي لذو الهمم بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلي قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة. وخلال الفعالية، قام البنك بتقديم كراسي كهربائية متحركة لدعم أعضاء النادي من ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن البنك قام بتنظيم فعاليات مماثلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لتوعية الطلاب بأهمية الخدمات المالية والمنتجات البنكية المميزة التي يقدمها لهم.

كما قدم البنك خلال الفعاليات مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة والميسرة لذوي الهمم، أبرزها: فتح حسابات توفير مجانية دون أي مصاريف أو حد أدنى للعملاء من سن 15 عامًا، وإصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر مجانًا لأول مرة، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف المالي.

وفي هذا السياق، أكدت هبة السعيد، مدير عام قطاع الشمول المالي في بنك نكست، أن البنك يلتزم بتعزيز الشمول المالي بين ذوي الهمم، إيمانًا منه بأهمية تزويدهم بحلول مصرفية شاملة وميسرة، مشيرة إلى مواصلة البنك جهوده لتحسين البنية الأساسية وتطوير باقة الخدمات المقدمة، وتدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة. وأضافت السعيد أن البنك يحرص على توفير بيئة عمل شاملة تشجع على الابتكار لتجاوز أي تحديات وتوفير حلول مالية مصممة وفقًا لاحتياجات كل عميل، إلى جانب وضع معايير جديدة لتمكين العملاء من الوصول للخدمات المالية.

جدير بالذكر أن البنك قام بتجهيز جميع فروعه الجديدة بالكامل لخدمة ذوي الهمم، وذاك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية الملائمة للجميع. وحاليًا، نجح البنك في تجهيز 10٪ من فروعه القائمة وكذلك 60 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات العملاء ذوي الإعاقة الحركية. كما نجح البنك في توفير حلول مصرفية شاملة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر، ومسبقة الدفع مدعومة بخاصية برايل، إلى جانب تقديم نماذج فتح الحسابات ومنشورات الخدمات المصرفية بنفس الخاصية، وفيديوهات توضيحية بخط كبير وواضح.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البنك التزامه الراسخ بتعزيز الشمول المالي ودعم عملاءه من ذوي الهمم عبر تزويدهم بحلول مصرفية ابتكارية. كما سيواصل البنك العمل وفق رؤية وطنية لتعزيز المساواة وبناء مجتمع شامل يحتضن جميع فئاته، ويقدم لهم فرص متكافئه والخدمات المالية الأساسية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

