مستقبل وطن يقدم 11 مليون جنيه دعمًا لمستشفى الناس

تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

نظم حزب مستقبل زيارة إلى مستشفى الناس لتقديم الدعم العيني والنقدي، كما نظم قوافل طبية شاملة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، لتوفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، إن الحزب يقدم العديد من المبادرات الخدمية والمجتمعية في عدة مجالات مثل التعليم والصحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح خلال كلمته، أن الزيارة لمستشفى الناس لن تكون الأخيرة، وتواجدهم لتقديم جزء من الدعم العيني والنقدي، مشيرًا إلى تواجد مراكز طبية تجوب كافة المحافظات يوميًا، فضلًا عن تواجد مراكز طبية تابعة لحزب مستقبل وطن تقدم خدمات طبية للأهالي من محدودي الدخل على رأسهم مركز طبي بالشرقية.

وفي نفس السياق، أعلن النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس وتقديم دعم مادي وعيني ب11 مليون جنيه مساهمة من جانب الحزب في الرسالة التي تقدمها المستشفى.

فيما، أشار الدكتور محمد الوحش، أمين الصحة بحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الحزب نفذ 179 قافلة طبية خلال آخر 10 شهور، كما تم الكشف على 118890 مريض بمشاركة ألف و11 طبيب خلال 201 يوم.



وتابع النائب عصام هلال، أمين مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "أن الحزب أضاف المحور المجتمعي منذ انطلاقة 2018"، مشيرًا إلى أن زيارة المستشفى تأتي للتأكيد على دعم توجهات الرئيس ومبادراته في دعم المواطن المصري.



وعلى صعيد آخر، وجه حازم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، الشكر إلى قيادات حزب مستقبل وطن على تبرعهم، مؤكدًا أن هذا التبرع يمثل نقله كبيرة بالمستشفى.



وحظت القوافل الطبية، بإشادة المواطنين والأسر، موجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايتهم والحفاظ على صحة أبنائهم وتقديم الكشف والعلاج مجانًا لهم.