تعرف على تفاصيل جلسة " حجازى " مع “ على عاشور ” بعد إسناد تدريب كيما اسوان له

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أنهى المهندس عبدالمجيد حجازي رئيس مجلس إدارة شركة كيما اسوان جلسته مع علي عاشور المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب '.

وخلال الجلسة أكد ' حجازى ' على دعمه الكامل للجهاز الفنى الجديد لإعادة الفريق للمسار الصحيح.


من جانبه أشاد ' على عاشور ' بدور ودعم ومتابعة رئيس الشركة لحظة بلحظة وأفاد عاشور بإنه لا يليق ابدا بنادي كيما ان يكون غير متواجد في مقدمة الجدول  وإنه غير مقتنع تماما بترتيب الجدول الحالي.

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واكد بان الفترة المقبلة هي فترة عمل ولا مجال لخسارة أي نقطة في المتبقي من المباريات وان الفترة الحالية تحتاج لدعم الكل من المحبين للنادي والالتفاف حول مصلحة كيما والفريق ليكن شعار المرحلة المقبلة.

ويقود كيما اسوان جهاز فنى جديد مكون من علي عاشور مديرا فنيا وهاني مصطفي مدربا عاما ورامي سعيد مدربا مساعدا ورامي الكومي مدرب لحراس المرمى.

ويحتل كيما اسوان المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ادارة شركة المجموعة الأولي هاني مصطفى دوري القسم الثاني ب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الأندية شركة كيما شركة كيما أسوان
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