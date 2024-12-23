وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولى شركة "سيتي إيدج" لمتابعة موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولى شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، ومتابعة موقف تسويق عددٍ من المشروعات السكنية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

واستعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومثلث ماسبيرو، وكذا المنصورة الجديدة سواء الوحدات السكنية أوالتجارية والإدارية والترفيهية، حيث أكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، والعرض عليه شخصيا، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

وتابع المهندس شريف الشربيني موقف تسليم الوحدات للمتقدمين عليها بالمدن الجديدة، ومعدلات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، ومقترح جديد لمشروع خدمي بها، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة العمل فورًا على التنفيذ مع وضع خطة ترويجية ومحفزات للمشروع لطرحه للمستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي الشركة، بإيجاد حلول عاجلة لتحقيق المستهدفات المرجوة، ووضع خطة شاملة لتسويق الوحدات بالمدن الجديدة.

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