"المواقع الرياضية وتشكيل الصورة الذهنية للجمهور" في رسالة ماجستير بإعلام بني سويف

شهد مقر جامعة بني سويف بالقاهرة مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية الإعلام بعد افتتاح الدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2023، والتي جاءت بعنوان "التعرض للمواقع الرياضية وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية للمنظومة الرياضية لدى الجمهور المصري".

وقدم الباحث "توني عثمان، الحكم الدولي السابق ومدير العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسة بإتحاد الكرة ومدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت، الرسالة التي تناولت دور الإعلام الرياضي والمواقع الرياضية في تشكيل صورة الجمهور عن المنظومة الرياضية، ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تنمية التعصب الرياضي.

وأشرف على الرسالة كل من: الدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بني سويف الأهلية، والدكتورة منى هاشم، أستاذ الصحافة المساعد ووكيل شؤون الطلاب السابق بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، وضمت لجنة المناقشة: الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور حسام الهواري، أستاذ الإدارة الرياضية وعميد معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف.

وتناولت الدراسة دور المواقع الرياضية المصرية في تقديم معلومات كافية عن المنظومة الرياضية، وأثبتت قدرة هذه المواقع على إحداث تغييرات في توجهات الجمهور الرياضي، حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في تقييمهم لاعتمادهم على هذه المواقع كمصدر للمعلومات الرياضية، بما يعكس تنوعًا واضحًا في استهلاكهم للإعلام الرياضي.

كما أبرزت الدراسة العلاقة بين مواقع الإعلام الرياضي والتحكيم الرياضي، حيث ركزت على كيفية تأثير محتوى المواقع الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام تجاه الحكام الرياضيين وأدائهم، خاصة في ظل الدور المتزايد لوسائل التواصل في إثارة الجدل أو التهدئة بشأن قرارات التحكيم.

كما أوضحت الدراسة أن السوشيال ميديا تلعب دورًا مهمًا في توجهات الجمهور، سواء من خلال تعزيز الثقة في التحكيم أو تصعيد حملات الهجوم على الحكام، مما يجعلها أداة ذات تأثير مزدوج حسب توجيه المحتوى المقدم.

وخلصت الدراسة إلى أن الإعلام الرياضي، من خلال المواقع الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز أو تقليل التعصب الرياضي، حيث أكد الباحث على أهمية توجيه الإعلام الرياضي نحو تقديم محتوى هادف يعزز الروح الرياضية.

حصل الباحث "توني عثمان" على تقدير (ممتاز) يعكس جودة الدراسة وأهميتها، حيث تعد هذه المناقشة بداية لمسار جديد لكلية الإعلام بجامعة بني سويف، التي تستعد لطرح المزيد من الدراسات التي تناقش القضايا الإعلامية والمجتمعية المهمة.

وشهدت جلسة المناقشة حضور كل من: النائبان حسام العمدة، واحمد محسن مبارك، عضوي البرلمان، والمهندس خالد بدوي، رئيس مجموعة تيتان للاسمنت، والمهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس حسام طه، مدير مصنع اسمنت بني سويف، والكابتن عزب حجاج، والكابتن محمد فاروق، رئيسا لجنة الحكام السابقين، وعدد من الصحفيين والاعلاميين واسرة الباحث.