حصاد 10 جولات.. التعدين فى الصدارة وكيما يتذيل المجموعة النارية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تتواصل المنافسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب ' والتى تضم فرق مجموعة جنوب الصعيد والتى تشهد امال عديدة لعدة فرق نحو خطف بطاقة الصعود.

وشهدت الجولة العاشرة إحراز 6 اهداف خلال 5 مباريات وانتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

حيث سقط شبان قنا فى فخ الخسارة بملعبه أمام النصر للتعدين بثنائية نظيفة وتعال سلبيا المدينة المنورة أمام الالمونيوم كما تعادل طهطا أمام قوص سلبيا.

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فيما نجح مكادى فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب سوهاج بينما سقط كيما اسوان فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه الاقصر.


ويتصدر النصر للتعدين والمدينة المنورة قائمة الاكثر فوزا حيث حقق الفريقان الفوز خلال 6 مباريات فيما تذيل قوص القائمة بتحقيقه فوز وحيد خلال 10 جولات.

وتصدر كيما اسوان قائمة الاكثر تعرضا للخسارة خلال  7 مباريات  فيما جاء الثنائي النصر للتعدين والأقصر قائمة الأقل تعرضا للهزيمة وذلك بمباراة وحيدة لكل منهما.


وتصدر الأقصر ومكادى وكيما اسوان قائمة الاكثر تحقيقا لنتيجة التعادل وذلك بعدد 5 مرات فينا جاء المدينة المنورة وكيما اسوان تصدرت لقائمة الأقل بالتعادل خلال مباراة وحيدة لكل منهما.

ويتصدر خط هجوم الالمونيوم كاقوى خط هجوم بإحرازه 18 هدف فيما جاء خط هجوم شبان قنا كأضعف خط هجوم وذلك بإحرازه 6 اهداف فقط.


ويتصدر خط دفاع النصر للتعدين قائمة الأقوى حيث سكنت شباكه 6 اهداف فيما تصدر مركز شباب سوهاج قائمة الأضعف دفاعيا حيث سكنت شباكه 16 هدف.


جدول ترتيب المجموعة:


1 - النصر للتعدين 21 نقطة.

2 - المدينة المنورة 19 نقطة.

3 - الالمونيوم 18 نقطة.

4 - الأقصر 17 نقطة.

5 - طهطا 12 نقطة

6 - مركز شباب سوهاج 12 نقطة.

7 - مكادى 11 نقطة.

8 - شبان قنا 9 نقاط.

9 - قوص 8 نقاط.

10 - كيما اسوان 7 نقاط.

دوري القسم الثاني ب شباب سوهاج رابطة الأندية كيما أسوان
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