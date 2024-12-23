الموسيقار عمرو سليم في سهرة خاصة بمناسبة ليلة الكريسماس مع عمرو الليثي.. غدًا

الفجر الفني
عمرو سليم وعمرو الليثي
عمرو سليم وعمرو الليثي

 

في احتفالية خاصة وسهرة بمناسبة ليلة الكريسماس غدا الثلاثاء في العاشرة مساء علي شاشة الحياة، ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الموسيقار عمرو سليم  والذي يعد من أشهر نجوم العالم في العزف علي البيانو  ، ويتحدث ويكشف اعترافات لأول مرة خلال الحلقة كما يقدم باقة من اجمل المعزوفات الفنية.

 

تفاصيل الحلقة 

كما يتحدث خلال الحلقة عن اجمل واللحظات مع ابن عمه الفنان الراحل هشام سليم، وعلاقته بوالده الراحل طارق سليم وهل قام بإخفاء دراسته للموسيقي عنه، وعمله بشارع علي محمد علي وايضًا يتحدث عن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم تستمر كما يتحدث عن اسرته وعلاقته بزوجته وأبناءه وأحفاده

كما تتناول الحلقة الحديث عن حالة النشاط الفني المكثف التي يعيشها وأقرب المطربين إلى قلبه ورأيه في اغاني المهرجانات والذوق الموسيقي وعن قدرته علي قيادة السيارات والعجل كما إنه يستطيع إصلاح جميع الأجهزة المنزلية بالمنزل

تذاع السهرة الخاصة بمناسبة ليلة الكريسماس غدا الثلاثاء ٢٤ديسمبر في العاشرة مساء.. علي الحياة

عمرو الليثى عمرو سليم واحد من الناس

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