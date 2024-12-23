رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" والتي حلت تحديدا في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا.


وشهدت المباراة أحداثا جدلية أبرزها كان السباب الجماعي والتي أدت لمنع الجماهير من الحضور.


عقوبات مباراة الزمالك وسيراميكا كليبوترا


تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

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كما تم منع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

وأخيرا إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة بالإضافة  غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث.


وعلى الجانب الاخر إيقاف أحمد أمين قفة لاعب نادي إنبي مباراة وحيدة مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث.

الاتحاد السكندري الأندية المصرية الدوري المصري الممتاز الزمالك وسيراميكا

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