جمال سليمان: الفن المصري أضاف للدراما السورية ومصر وطن للجميع

تحدث النجم السورى جمال سليمان في ندوة عن الفن والعروبة التي أقيمت في نقابة الصحفيين، وخاصة مرحلة فنه في مصر.

وقال:" مرحلة عمله في مصر كانت بداية جديدة له وللدراما السورية، خاصة بعد نجاحه في مسلسل "حدائق الشيطان"، الذي فتح الباب لممثلين سوريين آخرين مثل تيم حسن للعمل في مصر، وأشاد بكلمات الفنان الكبير عادل إمام له حين قال: “فتحت الباب وسيبته مفتوح”.

وأكد سليمان أن مصر بالنسبة له أكبر من نجاحه الفني، فهي وطن للجميع واحتضنت السوريين سواء الشعب أو الفنانيين قال: “رغم قسوة نظام بشار الأسد، حققت الدراما السورية نجاحا كبيرا لأنها انحازت لقضايا الفقراء ومشاكل المجتمع”.

رغبة جمال سليمان في التحدث للرئاسة السورية:

وفي سياق آخر تحدث النجم السوري جمال سليمان عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية السورية، وذلك خلال لقائه في برنامج صباح العربية اليوم.

وقال:" إذا لم يكون هنا أحد مناسب لرئاسة البلاد وعودة الأمن والاستقرار، سوف أترشح لرئاسة البلاد، إذا رغب السوريون على ذلك، النظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين».

آخر أعمال جمال سليمان:

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل " عملة نادرة" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي 2023.

وشارك في بطولة مسلسل عملة نادرة الفنانة نيللي كريم والفنان القدير جمال سليمان والفنان أحمد عيد والفنان القدير كمال أبو راية والفنانة ندى موسى والفنانة مريم الخشت والفنان محمد فهيم والفنان هشام عاشور والفنانة إيمي سلام والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنان رمزي العدل والفنان أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.