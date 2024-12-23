رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع إعلان النتيجة التي كان ينتظرها المواطنين.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الفائزين في قرعة الحج.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 عبر بوابة الحج المصرية التي تعرف باسم البوابة القومية لتيسير الحج والعمرة من (هنا) باستخدام الرقم القومي، وذلك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 عقب الساعة السابعة مساءًا.





خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

تأكد من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

بعد إدخال الرقم القومي الخاص بك ستظهر لك النتيجة مباشرة سواء تم قبولك في الحج أو تم رفض طلبك.

إذا كنت من الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 في مصر فسوف تتلقى جميع التفاصيل المتعلقة بالحج بما في ذلك الموعد والتعلميات عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الرقم الذي قمت بتسجيله أثناء تقديم الطلب.

الضوابط المتعلقة بالاستبدال والاعتذار بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025