هاتفيا.. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان الأوضاع في سوريا

أخبار مصر
بوابة الفجر

جرى اليوم الاثنين، اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات السياسية والميدانية الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية دعم الدولة السورية خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ سوريا الشقيقة، وضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.

كما تناول الوزيران آخر التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

وزارة الخارجية السعودية أخبار مصر

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه بالبنوك

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع وزير الشباب والرياضة تعزيز التعاون

رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة لقرية الأبطال